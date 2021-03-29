Мадрид, , 13:55 — REGNUM Процесс вакцинации против COVID-19 продвигается в Испании очень медленно. Всего через три месяца после начала этой кампании в большей части Европы на Испанию приходится 7 067 371 доз от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом пишет La Razón.

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Цель правительства — добиться летом долгожданного коллективного иммунитета, чтобы вернуться к нормальной жизни — является истинной утопией, полагает издание. По оценкам специалистов, чтобы достичь этого в полной мере, около 70% населения Испании, то есть, около 33 миллионов человек, должны получить обе дозы. Это очень большая цифра, чтобы достичь ее за три месяца — до конца июня, когда за тот же период цифры едва превысили 2,5 миллиона человек.

Испании потребуется более 39,5 месяцев для достижения иммунитета, полагают журналисты. Если расчет будет производиться относительно количества введенных доз, перспектива улучшится, но цель не будет достигнута в полном объеме. Для этого региональные службы здравоохранения должны ввести в общей сложности 66 миллионов доз.

Поскольку в первом квартале года они ввели 7,06 миллиона доз, они должны ввести почти 59 миллионов за тот же период до лета. Это невозможно, подчёркивает издание.

В пользу реализации оптимистических прогнозов правительства и, в частности, министерства здравоохранения, играет роль следующее поступление новых вакцин с середины апреля, а также прогнозируемое увеличение поставок компании Pfizer после завершения корректировок в его изготовлении. Вакцина Janssen, которая скоро появится, также имеет преимущество, потому что является однократной дозой, и ей не нужна вторая для полного иммунитета у тех, кто ею привит.

Также существует уже известная вакцина AstraZeneca. Сомнения в ее безопасности при обнаружении случаев тромбозов у людей без предшествующей патологии, вакцинированных этим препаратом, привели к приостановке ее введения. Ситуация закончилась после того, как Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину, и Межтерриториальный совет здравоохранения согласился использовать его снова в Испании.