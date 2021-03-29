Лондон, , 13:54 — REGNUM Решение руководства английского Университета Винчестера поставить статую экоактивистки Грете Тунберг, не имеющей никакого отношения к давшему эту учебному заведению городу, является бесстыдным пиар-ходом, заявил Джейк Уоллис Саймонс в статье, вышедшей 27 марта в The Spectator.

Этот шаг учебного заведения был встречен одновременно и с негодованием — на установку полноразмерного монумента активистке выделят 24 тыс. фунтов стерлингов, тогда как в самом университете произошли сокращения библиотечного фонда и преподавательского состава, — и с насмешками, поскольку памятник, отметил Саймонс, больше похож на «персонаж «Голодных игр», чем на 18-летнюю защитницу климата.

Местные жители отнеслись к инициативе учебного заведения с еще меньшим энтузиазмом, предложил вместо нее поставить статую продавцу газеты Big Issue, продажи от которой направляются на помощь бездомным. По словам бывшего преподавателя университета, это учебное заведение давно стало оплотом так называемых прогрессивных идей, вроде устойчивого развития и «социальной справедливости» в крайне либеральном понимании.

При этом статую планируют отлить из бронзы, а не сваять из более экологических материалов, вроде «переработанной рыбьей чешуи».

«Давайте не будем заблуждаться, дело ведь не в устойчивом развитии, социальной справедливости или сострадании», — отметил Саймонс, подчеркнув, что сразу же после презентации памятника станет очевидно, что он является не чем иным как просто пиар-ходом.

«Руководители университетов унюхали ветер молодежной культуры и стали позиционировать себя соответствующим образом, стремясь превратить Винчестер в Мекку для прогрессистской культуры. По расчетам, чем больше Греты, тем больше учеников, а значит больше денег. В конце концов, зарплата ректора сама себя не заплати», — добавил он.