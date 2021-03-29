Кишинёв, , 14:00 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду призвала правительство страны ввести ограничения на экспорт пшеницы из государственных резервов. Об этом глава республики 29 марта написала на своей странице в соцсети Facebook.

«В контексте обнародования информации о риске экспорта пшеницы из госрезервов в год засухи. Я призываю правительство срочно начать действовать в целях обеспечения продовольственной безопасности страны», — написала Санду.

Она отметила, что сообщила в генеральную прокуратуру Молдавии сведения о возможных случаях продажи пшеницы из государственных резервов.

Стоит отметить, что из-за засухи летом 2020 года в Молдавии урожай пшеницы был ниже, чем обычно. По итогам года было собрано около 630 тыс. тонн пшеницы, в то время, как обычно в республике собирают более 1 млн тонн пшеницы.