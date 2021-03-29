Джакарта, , 13:53 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Западной Явы опубликовало последние данные о жертвах пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«В результате 29 человек получили легкие ранения, шесть человек получили серьезные ранения и 932 человека эвакуировали», — заявили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии повреждены шесть электрических распределительных подстанций.

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