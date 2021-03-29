Инчхон, Южная Корея, , 14:00 — REGNUM Сегодня, 29 марта, Международному аэропорту Инчхон исполнилось 20 лет, сообщает KBS.

Сообщается, что приносить прибыль аэропорт начал уже через три года после открытия, и с тех пор темпы её ежегодного роста составляли в среднем 8%. Однако пандемия коронавируса сильно ударила по воздушной гавани Южной Кореи.

В 2020 году количество пассажиров сократилось более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего возник дефицит в размере более $380 млн. Ожидается, что в текущем году он станет ещё больше.

Тем не менее, аэропорт продолжает развиваться. В ближайшем будущем в его окрестностях появится туристический и культурный комплекс, а также новый логистический центр по обслуживанию небольших грузовых самолётов. Также планируется увеличить объём грузовых перевозок.

В рамках подготовки к эпохе бесконтактных технологий в аэропорту начнут внедряться автоматические средства контроля, появятся магазины и объекты общественного питания, управляемые искусственным интеллектом.