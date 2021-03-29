Токио, , 13:51 — REGNUM Японская компания Sega стала «издателем года» по версии популярного сайта-агрегатора Metacritic. Об этом 28 марта сообщило издание Eurogamer.

За прошедший год Sega выпустила 38 продуктов, из которых 95% были оценены как «хорошие». Среди наиболее успешных игр компании оказались Persona 5 Royal и Yakuza 0.

Средний балл Sega на Metacritic сейчас составляет 81,6%. На втором и третьем местах в списке показались компании Annapurna Interactive (81,9%) и Capcom (80,3%).

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