Москва, , 13:51 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что лидер норвежской команды Йоханнес Клебо не приедет к нему на свадьбу. Об этом 29 марта сообщает ТАСС

«Клебо всё-таки не приедет», — сказал Большунов.

По его словам, Клебо написал ему письмо, в котором сообщил, что у него подписан контракт на съёмки в шоу с 20 по 30 апреля.

Свадьба Большунова и российской лыжницы Анны Жеребятьевой запланирована на 24 апреля.

Напомним, Большунова на чемпионате мира он выиграл одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали. По итогам сезона 2020/21 он стал обладателем Кубка мира второй раз подряд. В январе он также выиграл многодневку «Тур де Ски».

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