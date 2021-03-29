Манила, , 13:52 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.

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Вместе с тем, до этого максимальное число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составляло 8019 заразившихся и было выявлено 22 марта.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 на Филиппинах стало составлять 731 894.

Кроме того, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент достигло 13 186.

При этом что на данный момент на Филиппинах 603 213 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее на Филиппинах за сутки было выявлено свыше 7,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.