Грозный, , 13:50 — REGNUM В Чечне в последние дни выявляется меньше всего новых случаев заражения коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе. За прошедшие сутки был подтвержден COVID-19 лишь у десяти жителей республики, сообщили 29 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По уровню заболеваемости опасной инфекцией показатели Чечни близки к показателям своего соседа по округу — Ингушетии, где за последние недели число новых случаев заражения коронавирусом не поднимается выше 13.

В этих двух республиках СКФО зафиксировано также наименьшее число носителей инфекции за все время пандемии. В Чечне этот показатель составил 11 632 человека, в Ингушетии — 15 103 человека.