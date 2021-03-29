Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Доступ к электронным почтовым ящикам главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности оказался в распоряжении хакеров. Это произошло в результате кибератаки на компанию SolarWinds, сообщает Associated Press.

Злоумышленники, уточняет агентство, завладели учётными записями бывшего и.о. министра внутренней безопасности США Чэда Вулфа и сотрудников отдела кибербезопасности, которые отслеживали зарубежные угрозы. Вулф не стал комментировать эту информацию и отметил, что владел несколькими аккаунтами в почтовых сервисах.

Один из бывших служащих администрации США рассказал также, что кибератака затронула Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). От взлома пострадали и сотрудники министерства энергетики, включая бывшего министра Дэна Бруйетта.

Сенатор Роб Портман назвал взлом SolarWinds победой «иностранных противников» США и провалом для МВБ.

Как сообщало ИА REGNUM, фирма по компьютерной безопасности SolarWinds подверглась кибератаке в декабре 2020 года. В США ответственность за инцидент возложили на Россию. В Кремле и российском МИД подчёркивали непричастность Москвы к кибернападению.

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