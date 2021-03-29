Иркутск, , 13:47 — REGNUM В Иркутской области по данным на утро 29 марта, первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привиты 90 878 человек, вторым компонентом — 57 328 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Как пояснил губернатор региона Игорь Кобзев, партия препарата от COVID-19 продолжает поступать в регион, но полученного объема пока недостаточно.

По итогам проведения четвертого этапа изучения формирования коллективного иммунитета жителей Приангарья, по уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в настоящее время в регионе составляет 46%, в том числе и благодаря вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2102 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (27−28 марта 2021 года). В регионе работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях.

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