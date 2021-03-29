Ереван, , 13:47 — REGNUM Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представили ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика. Об этом 29 марта сообщил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Он напомнил, что ранее Конституционный суд страны признал антиконституционной статью «Свержение конституционного строя», по которой обвиняется Кочарян.

«Мы представили (в связи с этим) ходатайство суду, чтобы уголовное преследование в отношении нашего подзащитного немедленно прекратилось», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2020 года апелляционный суд Армении освободил Кочаряна из-под стражи. Уголовное дело в отношении политика было возбуждено в 2018 году после прихода к власти Никола Пашиняна.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.

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