Москва, , 13:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Кипра официально включило Россию в «красную» категорию стран, которым с 1 апреля 2021 года разрешено въезжать в страну, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Для въезда на Кипр российским туристам потребуется два ПЦР-теста: один — не ранее, чем за 72 часа до вылета в страну, второй — платный молекулярный ПЦР-тест по прибытии (стоимость 30−32 евро). Карантин проходить не потребуется.

Консульства Республики Кипр в России возобновляют прием заявлений на оформление про-визы. Авиаперелет Москва-Ларнака туда и обратно обойдется от 28 тыс. рублей на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, для посещения Кипра детям до 12 тест на коронавирус проходит не надо.

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