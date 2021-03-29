Мадрид, , 13:50 — REGNUM Производство автомобилей в Испании упало в феврале 2021 года на 17,3% из-за снижения спроса и нехватки микрочипов. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на Испанскую ассоциацию производителей автомобилей и грузовиков (ANFAC).

По данным ANFAC, производство машин в Испании с начала 2021 года упало на 13,4%, до 435,266 единиц.

В ассоциации отметили, что резкое падение производства автомобилей, зафиксированное во Франции (-21%), Великобритании (-35,5%) и Португалии (-59%), также повлияло на снижении производства машин в Испании.

Кроме того, в Испании на 20% в феврале упало производство легковых автомобилей (168 684 экз.), а за два первых месяца 2021 года — на 14,2%, до 341 489 единиц.

Производство коммерческих автомобилей сократилось на 6,2% в Испании в прошлом месяце, до 48 381 единиц. Что касается экспорта, то в феврале на внешние рынки был поставлен 182 921 автомобиль, что на 15,6% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, продажи машин на испанском авторынке сократились в феврале 2021 года в годом сравнении на 38,4%.

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