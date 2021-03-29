Обнинск, Калужская область, , 17:08 — REGNUM В Обнинске Калужской области на организацию летней детской оздоровительной кампании 2021 года выделено около 12 млн рублей. Об этом 29 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

По информации городского управления общего образования, предстоящая летняя оздоровительная кампания в 2021 году пройдет в непростых условиях, поскольку жесткие санитарные правила, в том числе и по организации отдыха и оздоровления детей, действуют до конца года. Детей из Обнинска планируют направлять в лагеря Калужской области. Также группы детей будут направлены в санаторий «Сигнал». Одновременно решаетс

я, на базе каких школ будут организованы лагеря дневного пребывания

«К сожалению, в лагере «Полет» ОНПО «Технология» в этом году летнего отдыха детей не планируется, поэтому традиционный лагерь актива и летний оздоровительный лагерь для одаренных детей мы будем проводить на других площадках — сейчас решается, где именно. Кстати, у нас появилась еще одна площадка для активной деятельности детей — это «Кванториум», где в этом году планируется проведение летней школы. Поэтому мы свои планы не сворачиваем, — сказала начальник управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова.

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