Москва, 29 марта 2021, 17:11 — REGNUM 30 марта в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол, организованный движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР».
По итогам круглого стола планируется направить выработанные предложения в органы исполнительной власти Российской Федерации, ответственные за реализацию конституционных прав граждан.
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
В круглом столе примут участие:
Прилепин Захар — лидер движения «За правду», сопредседатель партии СРЗП;
Казаков Александр — сопредседатель движения, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП;
Волынец Алексей — российский публицист, главный редактор газеты «Лимонка»;
Матвейчев Олег — политолог, победитель конкурса «Лидеры России» 2021;
Корнилов Владимир — политолог, историк, журналист, общественный деятель;
Поддубный Алексей (Джанго) — музыкант, общественный деятель;
Григорьев Максим — председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ;
Михеев Сергей — политолог, телерадиоведущий.
Онлайн:
Садулаев Герман — российский писатель, публицист, политический деятель;
Стариков Николай — член Центрального Совета СРЗП;
Мирошник Родион — советник главы ЛНР по внешним связям;
Ходаковский Александр — военный и политический деятель Донецкой Народной Республики;
Черников Андрей — юрист, руководитель правозащитного проекта ИРЦП;
Поддубный Евгений — российский военный журналист, Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский переулок, д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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