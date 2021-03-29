Москва, , 17:11 — REGNUM 30 марта в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол, организованный движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР».

Круглый стол: «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам круглого стола планируется направить выработанные предложения в органы исполнительной власти Российской Федерации, ответственные за реализацию конституционных прав граждан.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

В круглом столе примут участие:

Прилепин Захар — лидер движения «За правду», сопредседатель партии СРЗП;

Казаков Александр — сопредседатель движения, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП;

Волынец Алексей — российский публицист, главный редактор газеты «Лимонка»;

Матвейчев Олег — политолог, победитель конкурса «Лидеры России» 2021;

Корнилов Владимир — политолог, историк, журналист, общественный деятель;

Поддубный Алексей (Джанго) — музыкант, общественный деятель;

Григорьев Максим — председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ;

Михеев Сергей — политолог, телерадиоведущий.

Онлайн:

Садулаев Герман — российский писатель, публицист, политический деятель;

Стариков Николай — член Центрального Совета СРЗП;

Мирошник Родион — советник главы ЛНР по внешним связям;

Ходаковский Александр — военный и политический деятель Донецкой Народной Республики;

Черников Андрей — юрист, руководитель правозащитного проекта ИРЦП;

Поддубный Евгений — российский военный журналист, Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский переулок, д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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