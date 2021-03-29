Тернополь, Украина, 29 марта 2021, 13:47 — REGNUM На Украине задержан житель Тернополя, которого подозревают в создании вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый мог создать программы, которые позволяли хакерам перехватывать данные пользователей различных платёжных систем.
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией программных или технических средств.
Напомним, ранее в США гражданин Украины получил более семи лет тюрьмы и крупный штраф за легализацию денег, украденных в результате хакерской деятельности.
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