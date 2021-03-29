Тернополь, Украина, , 13:47 — REGNUM На Украине задержан житель Тернополя, которого подозревают в создании вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый мог создать программы, которые позволяли хакерам перехватывать данные пользователей различных платёжных систем.

«Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии», — сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией программных или технических средств.

Напомним, ранее в США гражданин Украины получил более семи лет тюрьмы и крупный штраф за легализацию денег, украденных в результате хакерской деятельности.

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