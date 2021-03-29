Москва, , 13:43 — REGNUM В администрации президента РФ не в курсе, получала ли Москва официальное приглашение от Вашингтона на саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мне не известно, оно вообще официально дошло ли до нас», — добавил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что по таким вопросам лучше проконсультироваться с Министерством иностранных дел РФ, так как «такие приглашения передаются по дипломатическим каналам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — на климатический саммит, который должен состояться 22−23 апреля в онлайн-формате. Глава Белого дома отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.