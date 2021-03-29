Токио, , 13:42 — REGNUM Для продвижения хоррор-игры Resident Evil Village компания Capcom начала рассылать в магазины картонные фигуры Леди Димитреску (антагонистки проекта) в натуральную величину. Об этом 28 марта сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/EricLMayo1981/status/1375576556567994368

Известно, что картонная фигура Леди Димитреску полностью соответствует внушительным габаритам самой героини — её рост составляет 2,9 метра. Пока что увидеть подобную рекламу можно только в Гонконге.

Напомним, Леди Димитреску — это героиня игры Resdient Evil Village, которая будет противостоять Итану Уинтерсу, протагонисту проекта. Она стала очень популярна в Сети благодаря своему внушительному росту и запоминающейся внешности.

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