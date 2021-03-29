Москва, , 13:43 — REGNUM Для повышения рождаемости в России следует предпринять ряд мер для поддержки семьи. Об этом 29 марта сообщила депутат Госдумы РФ Инга Юмашева («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предлагаем вводить выплаты не только с момента рождения ребенка, но и с момента, когда женщина встала на учет как беременная. Зачастую уход в декрет — это в первую очередь сокращение доходов семьи. Также мы считаем, что материнский капитал должен быть прогрессивным и увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка», — сказала парламентарий.

Помимо перечисленных, в Государственной думе подготовлен ещё ряд инициатив, направленных на поддержку рождаемости. В числе таковых Юмашева назвала предоставления жилья многодетным семьям по социальному найму. Помимо этого, в проекте одного из законопроектов предусмотрена обязанность региональных властей компенсировать семьям расходы на частные детские сады, если родителей не смогли оформить место в государственном или муниципальном. Кроме того, депутат сообщила об инициативе о включение срока ухода за ребенком в трудовой стаж.

Кроме того, Юмашева заявила, что России и Белоруссии следует принять единую концепцию защиты семьи, в которых была бы прописана приверженность двух стран к традиционным ценностям.

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