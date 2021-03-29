Пенза, , 13:43 — REGNUM В правительстве Пензенской области 29 марта обсуждались вопросы сохранения исторического наследия региона. Так, по поручению врио губернатора Олега Мельниченко на территории Золотарёвского городища будет разработан проект туристической инфраструктуры региона.

По словам врио главы области, Золотарёвское городище — очень интересный памятник истории. «Это место, где впервые был выставлен серьёзный заслон на пути хану Батыю, когда он шёл на Рязанское княжество. Памятник уникален с археологической точки зрения. При правильной постановке работы к нам поедут люди, у которых есть интерес к истории нашей страны», — отметил Мельниченко.

Вести разработку проекта поручено советнику губернатора Пензенской области, доктору исторических наук Геннадию Белорыбкину, а другому советнику, доктору исторических наук Владимиру Первушкину, предложено написать историю Пензенского края. «У нас есть школьный учебник, но нет истории региона, написанной с точки зрения научно-исторического подхода. Мне кажется, что настало время написать историю Пензенского края, с доисторических времён и до наших дней», — резюмировал врио губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области разработают комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из разных источников — госпрограмм, нацпроектов и частных инвестиций.

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