Белград, , 13:41 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он примет участие в вакцинации от COVID-19 тогда, когда обе дозы препарата от нового заболевания получит миллион жителей страны. Он заявил об этом 29 марта журналистам во время осмотра строительства автомагистрали в центральной части страны.

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«Думаю, отметку в миллион вакцинированных мы пройдем завтра или послезавтра. Я в понедельник или вторник приму вакцину в одном из малых населенных пунктов Сербии и призываю всех сделать прививку», — сказал он.

Также Вучич подчеркнул, что у властей Сербии будет достаточно вакцин для того, чтобы ставить прививки жителям страны и этим устроить «новое наступление на вирус, чтобы защитить население».

Кроме того, сербский лидер указал, что, по его мнению, процесс вакцинации уже дает свои плоды и добавил, что он против отмены ограничительных мер до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, на сегодняшний день в Сербии выявлено за все время пандемии в общей сложности свыше 585 тыс. носителей коронавируса.