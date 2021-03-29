Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области растёт число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.

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Так, если 23 марта на Дону было занято 1 858 ковидных коек, то 29 марта — 1 916 мест. При этом к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 157 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в связи со снижением числа больных COVID-19, которым требуется госпитализация, ранее было принято решение о сокращении коечного фонда в Ростовской области.

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