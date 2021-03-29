Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии в выходные дни, 27 — 28 марта, высота сугробов сократилась на 3 — 7 см. С начала апреля температура воздуха будет превышать плюсовую отметку, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сегодня, 29 марта, в Чебоксарах температура поднялась до +7 градусов, воздух может прогреться до +11 градусов. 30 марта сохранится такая же температура, а 31 марта ожидается ветер до 19 м/с и мокрый снег с дождём. По расчётам, может выпасть четверть месячной нормы. Температура составит −1…+2 градуса тепла.

По прогнозам, со 2 апреля среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах останется на положительной отметке.

Синоптик-любитель отмечает, что комфортная весенняя погода без осадков со слабым ветром вернётся на следующей неделе. Столбики термометров в Чувашии к концу первой декады апреля повысятся до +10…+12 градусов тепла.