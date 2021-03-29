Сан-Матео, США, , 13:37 — REGNUM Компания Sony удалила старую веб-версию магазина PlayStation Store. Об этом 29 марта сообщило издание Eurogamer.

Таким образом, геймеры больше не смогут покупать в PS Store игры для консолей PS3, PSP и PS Vita. При попытке зайти в старую версию магазина они будут автоматически перенаправлены на новую.

Ранее в Сети появилась информацию о том, что Sony официально закроет пользователям доступ к покупке игр для PS3, PSP и PS Vita только в июле 2021 года. Вероятно, руководство компании решило ускорить эту процедуру.

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