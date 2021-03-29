Джакарта, , 13:36 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5008 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 29 марта 2021 года в Индонезии выявлено 1 501 093 носителя коронавируса.

Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа количество выздоровевших пациентов увеличилось до 5418 человек. За сутки эпидемия унесла жизни 132 человек.

Число выздоровевших пациентов в Индонезии достигло 1 336 818 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 40 580 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вошла в число ведущих стран мира по вакцинации населения от коронавируса.

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