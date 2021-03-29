Варшава, , 13:35 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда направил письмо в администрацию президента США Джо Байдена, а также в ООН. В нем польский лидер попросил мировое сообщество обратить внимание на положение польской диаспоры в Белоруссии и дать ему свою оценку. Об этом 29 марта сообщает Polskie Radio.

«Мы надеемся, что это письмо посодействует тому, что ситуацией с преследованием активистов польской диаспоры в Белоруссии займется Совет Безопасности ООН, который с этого месяца возглавляют американцы. Также очень важна официальная позиция США как государства, к которому мировое сообщество прислушивается», — прокомментировал журналистам Дуда свое письмо.

Ранее, в ходе саммита Европейского союза, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал лидеров стран ЕС жестко отреагировать на аресты активистов польской диаспоры в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.