Черкесск, , 13:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошли вакцинацию от коронавируса уже 11 445 человек. Более 58% от общего числа привитых получили вторую часть вакцины, сообщили 29 марта в региональном оперативном штабе.

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К настоящему времени в республике имеется запас вакцины «Спутник V». Всего с начала массовой вакцинации в регион поступило 12 тыс. доз препарата.

Как отметили в региональном оперштабе, до конца марта 2021 года ожидается поступление еще 7 тыс. доз вакцины Гам-КОВИД-Вак. А в апреле в Карачаево-Черкесию поступит вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона».

Напомним, всего в республике открыты 14 пунктов вакцинации, в том числе мобильные.

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