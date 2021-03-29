Красноярск, 29 марта 2021, 13:34 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае умерли десять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в оперштабе региона.
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За весь период пандемии COVID-19 унёс жизни 3141 жителя Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в регионе выявлено 66 539 носителей коронавируса, выздоровели 61 583 человека.
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