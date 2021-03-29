Иркутск, , 13:33 — REGNUM В Иркутске по уголовному делу о незаконном строительстве многоквартирного жилого дома задержан теперь уже бывший начальник одного из отделов городской администрации. В связи с этим сегодня, 29 марта, в администрации областного центра и по месту жительства фигуранта уголовного дела проведены обыски и решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

По данным следствия, не смотря на судебные решения о запрете строительства дома по адресу г. Иркутск, ул. Пискунова, 40, чиновник, получив взятку в виде права собственности на две квартиры в данном доме, «закрыл глаза» на то, что строители возвели дом без соответствующих разрешительных документов и успел продать все квартиры в новостройке. И это — несмотря на то, что дом не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке. Впоследствии на основании решений Иркутского областного суда на граждан, являющихся собственниками жилых помещений, возложена обязанность по сносу незаконно возведенного дома.

Уголовное дело расследуют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).