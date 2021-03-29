Москва, , 13:33 — REGNUM Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом сборной на командный чемпионат мира. Об этом 29 марта сообщается на сайте организации.

Отмечается, что состав команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира, который прошёл в Стокгольме.

В состав команды в женском одиночном катании попали Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которые завоевали золото и серебро на чемпионате мира. Занявшая третье место Александра Трусова в состав не вошла.

В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко. В соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

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