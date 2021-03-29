Душанбе, , 13:32 — REGNUM План сотрудничества в сферах политики и безопасности, коммерции, транспорта, транзита, энергетики и культуры подписали главы Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Ашраф Гани, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

29 марта президенты провели двусторонние переговоры в Душанбе, куда Гани прибыл для участия в девятой министерской конференции «Средняя Азия — Стамбульский процесс».

По итогам переговоров стороны подписали план мероприятий в рамках сотрудничества МВД Таджикистана и Афганистана, а также соглашение о сотрудничестве в сфере языка и терминологии.

Кроме того, профильные ведомства подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аудиторской деятельности в государственном секторе. Торгово-промышленные платы подписали соглашение о создании рабочего совета.

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