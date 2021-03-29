Ярославль, 29 марта, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославле около автовокзала провалилась земля. Об этом сообщает информационный портал YarNews.

Yarnews.net Провал в Ярославле

Совсем рядом находится автобусная остановка и парковка автомобилей.

«Даже страшно становится, такое ощущение, что наш город скоро под землю уйдёт. Такого количества ям везде Ярославль ещё не видел», — прокомментировал ситуацию обеспокоенный горожанин.

Этот случай уже не первый, в ноябре 2020 года на этом месте уже случался провал.