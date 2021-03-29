Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM Московский авиационный институт создаст образовательный центр в Бурятии по подготовке кадров для авиапредприятий республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соглашение об этом подписали руководители МАИ и Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.

В Центре запланировано обучение студентов по направлениям «Самолёто‑ и вертолётостроение», «Радиоэлектронные системы и комплексы». Спецдисциплины будут вести профессора из Московского института, а практику студенты будут проходить на Улан-Удэнском авиазаводе.

«Мы заинтересованы, чтобы перспективные студенты оставались работать в Бурятии. А повышение квалификации персонала на заводе позволит реализовать многие проекты предприятия», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Ректор МАИ Михаил Погосян добавил, что подписанное соглашение станет важным шагом в решении кадровых задач. По его мнению, это позволит студентам и молодым специалистам видеть перспективы развития республики и понимать, в каких проектах они могут реализовать свой потенциал.