Москва, , 13:29 — REGNUM Договорённость Китая и Ирана о сотрудничестве является первым признаком активизации внешней политики Китая на ближневосточном направлении. Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Посмотрите, насколько широка сделка, заключённая с Ираном Китаем. Это не только поставки нефти в обмен на огромные капиталовложения. Это в том числе китайское взаимодействие в области новой инфраструктуры, энергетической инфраструктуры в Иране, в области новых технологий», — заявил Маслов.

Далее можно ожидать взаимодействия в области, например, совместной разработки новых образцов вооружения, совместных учений, считает он.

«Это только первая точка, потому что Ван И, министр иностранных дел Китая, после удачной сделки с Ираном проехался формально по соперникам Ирана — он посетил и ОАЭ, и Саудовскую Аравию, Турцию. В планах — Оман и так далее. Это активизация Китая на Ближнем Востоке», — подчеркнул Маслов.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.