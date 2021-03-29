Красноярск, , 13:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 125 человек, сообщили ИА REGNUM 29 марта в оперштабе региона.

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За всё время в Красноярском крае подтверждено 66 539 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 61 583 жителя края, в том числе 114 — за сутки.

В регионе проведено 2 518 579 тестов на коронавирус (+2864 за сутки).

Напомним, 28 марта в Красноярском крае было выявлено 124 носителя коронавируса.

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