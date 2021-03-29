Саратов, , 13:37 — REGNUM В Саратовской области за минувший день скончались пять пациентов с коронавирусом. Всего от последствий заражения умерли, по информации на 29 марта, 803 человека.

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По данным облминздрава, жертвами заболевания накануне стали пять женщин в возрасте от 55 до 80 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 29 марта, достигло 54 478 человек, за сутки выявлены 156 новых случаев заражения. Накануне заболели 154 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 164 пациента, или 90,2%, за сутки — 163 человека.

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