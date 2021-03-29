Бишкек, , 13:26 — REGNUM Правительство Киргизии ввело временный запрет на экспорт слитков, лома и отходов черных металлов из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ограничения на вывоз металла из страны будет действовать в течение полугода.

В связи с этим правительство поручило министерству экономики и финансов уведомить о введении запрета комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, а министерству иностранных дел — Исполнительный комитет СНГ.

Контроль за исполнением постановления возложили на отдел экономики и инвестиций Аппарата правительства Киргизии.

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