Самара, , 13:28 — REGNUM 200 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 55 336 случаев заражения коронавирусом. При этом по области была констатирована смерть 1078 пациентов с COVID-19, в том числе семь таких пациентов скончались за минувшие 24 часа.

55-летний мужчина, 64-летняя, 77-летняя, 83-летняя, 95-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 57-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 74-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 марта в регионе за сутки выявили 199 случаев заражения коронавирусом.