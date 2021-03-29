Благовещенск, , 13:28 — REGNUM В понедельник, 29 марта, на территории Амурской области ожидается сильный снегопад. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Амурский центр гидрометеорологической службы.

«29 марта в Амурской области ожидаются осадки, местами по северу сильные в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что днем 29 марта в регионе также ожидается усиление ветра до 15−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Новосибирска предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада.