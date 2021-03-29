Берлин, , 13:27 — REGNUM Официальная премьера нового бюджетного кроссовера Volkswagen Taigun состоится 31 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что Taigun станет самой недорогой моделью Volkswagen в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники). Основным рынком сбыта модели станет Индия.

По своей сути Taigun является удешевленной версией паркетника T-Cross. Длина новинки составляет 4,2 метра, а колёсная база равна 2651 мм. Дорожный просвет равен 205 мм. Собран автомобиль на бюджетной платформе MQB-A0-IN.

В движение авто приводит турбомотор TSI рабочим объёмом один литр и производительностью 115 л. с. В линейке силовых агрегатов также присутствует мотор объёмом 1,5 литра максимальной мощностью 150 «лошадей».

Ориентировочно стоить модель будет около 1 млн рублей.

Напомним, компания Volkswagen прекратила реализацию среднеразмерного пикапа Amarok в России. Причиной этого стала остановка производства модели в Европе. Мощности завода в Ганновере, где производилось авто, освобождают под выпуск моделей Transporter T7, ID Buzz и ID Cargo.

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