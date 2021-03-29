Сеул, , 13:31 — REGNUM Виновные в спекуляции с недвижимостью, независимо от должности, должны ответить по закону в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление политик сделал 29 марта в ходе заседания Консультативного совета по вопросам борьбы с коррупцией.

Президент напомнил о необходимости принятия закона, запрещающего государственным служащим использовать своё служебное положение для получения личной выгоды.

«Виновные должны ответить», — отметил он.

Он подчеркнул, что возмущения жителей страны относительного того, что сотрудники Корейской земельной и жилищной корпорации (LH) используя служебное положение приобрели участки земли, на месте которых планируется строительство жилья, справедливы.

Отметим, что совещание с участием министров и глав государственных учреждений, обладающих полномочиями для борьбы с коррупцией, состоялось впервые за девять месяцев.

Глава государства призвал приложить усилия для решения «структурной и фундаментальной» проблемы коррупции, связанной с собственностью. А также добавил, что обязательная регистрация имеющихся активов должна быть распространена на всех государственных служащих.

Кроме того, Мун Чжэ Ин высказался за создание специального правительственного подразделения для надзора за незаконными сделками с недвижимостью.