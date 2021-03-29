Пермь, , 13:24 — REGNUM Депутат гордумы Перми Илья Лисняк, заявивший 25 марта о выходе из ЛДПР, забрал из офиса регионального отделения партии диваны, тумбы, стулья и столы, оставил, его практически без мебели, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в партии.

По словам политика, его штаб переезжает в более просторное помещение и расширяет штат сотрудников. «Поэтому наше имущество оказалось для нас необходимым», — объяснил свои действия Лисняк. Ранее он проводил депутатские приемы в офисе реготделении ЛДПР, однако с выходом из партии не намерен продолжать такую практику.

Лидер реготделения ЛДПР Олег Постников подчеркнул, что Лисняк забрал только ту мебель, которая ему принадлежит. Уже 30 марта в офис завезут новые столы, стулья, диваны. Мебель приобретена и сейчас находится на складе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём выходе из ЛДПР заявили сначала депутат Перми Илья Лисняк, затем (29 марта) — член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк. В числе причин общественница назвала негативную атмосферу в пермском отделении и стыд за высказывания лидера партии в публичном пространстве.

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