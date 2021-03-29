Москва, 29 марта 2021, 13:22 — REGNUM Избранный мэр Якутска успел заслужить доверие жителей еще будучи на посту заместителя главы города, подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, поздравляя своего однопартийца Евгения Григорьева с победой на выборах.
Исполняющий обязанности главы Якутска, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Григорьев доказал свой профессионализм, ему доверяют местные жители, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
По словам секретаря Генсовета партии, победа Евгения Григорьева важна и потому, что ряды руководителей пополняют «наши молодые и перспективные коллеги».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам досрочных выборов главы Якутска кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев получил 44,27% голосов. За него проголосовали более 37 тысяч избирателей, явка составила 41,73%. Евгений Григорьев отметил, что вместе с жителями продолжит созидательную работу на благо города.
Следует такдже напомнить, что Евгений Григорьев является победителем конкурса «Лидеры России» 2019.
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