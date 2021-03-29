Москва, , 13:22 — REGNUM Избранный мэр Якутска успел заслужить доверие жителей еще будучи на посту заместителя главы города, подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, поздравляя своего однопартийца Евгения Григорьева с победой на выборах.

Исполняющий обязанности главы Якутска, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Григорьев доказал свой профессионализм, ему доверяют местные жители, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Итог этой работы — убедительный результат, полученный в честной конкурентной борьбе. Жители Дальнего Востока всегда отличались своей принципиальностью и умением отстаивать свои интересы, и тем ценнее для нас победа», — отметил он.

По словам секретаря Генсовета партии, победа Евгения Григорьева важна и потому, что ряды руководителей пополняют «наши молодые и перспективные коллеги».

«Новая ответственная должность — это новые задачи и вызовы. Уверен, что глава города будет слышать голос каждого жителя и оправдает их доверие делом. Желаю Евгению Николаевичу успехов на новом посту!» — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам досрочных выборов главы Якутска кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев получил 44,27% голосов. За него проголосовали более 37 тысяч избирателей, явка составила 41,73%. Евгений Григорьев отметил, что вместе с жителями продолжит созидательную работу на благо города.

Следует такдже напомнить, что Евгений Григорьев является победителем конкурса «Лидеры России» 2019.

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