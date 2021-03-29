Владикавказ, , 13:22 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 всего у 16 жителей региона. Общее число носителей коронавирусной инфекции достигло 16 322 человек, сообщили 29 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В ковидных госпиталях проходят лечение 316 пациентов, 12 из них госпитализированы за прошедшие сутки. Диагноз COVID-19 подтвердился пока всего у 61 человека, в том числе у одного ребенка. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 44 пациента, восьмерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

За прошедший день в Северной Осетии выписаны в связи с выздоровлением19 человек, общее число сумевших справиться с болезнью составило 15 469 человек.

Не смогли спасти врачи 164 жителя республики. По два случая смерти от COVID-19 были зафиксированы 26 и 27 марта.