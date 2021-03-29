Брянск, , 13:25 — REGNUM Школьники подручными средствами заделали несколько ям на дороге в посёлке Белые Берега в Фокинском районе Брянска. Видеоролик разместили в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Местные подростки засыпали ямы битым кирпичом, кусками старого асфальта. Авторы ролика, общественная организация «Белые Берега», пояснили, что таким образом они хотели привлечь внимание к дорожным проблемам посёлка. А дети приняли участие в мероприятии «потому что каникулы и им нечем заняться, они просят нас создавать им направления». Горожане поблагодарили инициаторов, но попросили не использовать детский труд на тяжёлых работах.

По словам заместителя главы администрации посёлка Андрея Львутина, участок дороги, который ремонтировали школьники, находится в частной собственности. Он пояснил РИА Новости, что поселковая администрация выписала собственнику предписание — ремонт должен быть произведён до конца апреля.