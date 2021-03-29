Москва, , 13:21 — REGNUM Два новых тренера в ближайшее время появятся в штабе наставника московского ЦСКА Ивицы Олича. Об этом 29 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«В ближайшие дни помощники прилетят в Москву и войдут в штаб ЦСКА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из них станет тренер по физической подготовке Игор Юкич. Имя второго не называется, но говорится, что он будет работать в качестве ассистента тренера.

Юкич с 2009 по 2013 год был деканом факультета кинезиологии в Загребском университете. Он является основателем и президентом Хорватской ассоциации тренеров по физподготовке, а также основателем и генсекретарём Европейской ассоциации физподготовки. Ранее он работал в сборной Хорватии по футболу тренером по силовой и физической подготовке.

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