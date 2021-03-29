Харьков, Украина, 29 марта 2021, 13:22 — REGNUM В Харьковской области в результате хулиганских действий неизвестных пострадала пассажир электрички. Об этом сообщили 29 марта очевидцы происшествия в социальной сети Facebook.
По данным пользователей соцсети, неизвестные забросали камнями электричку маршрута Харьков — Славянск. Инцидент произошёл на переезде Мерефа — Борки.
Он отметил, что в результате инцидента пострадала женщина, которой разбило голову прилетевшим камнем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бывшем Кировограде в результате нарушений строительных норм обрушилось перекрытие многоэтажного здания.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в многоэтажном панельном доме рухнуло перекрытие