Салехард, , 13:17 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Из них четыре случая зафиксированы среди вахтовых рабочих из других регионов. Об этом сообщает 29 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 23 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 29 марта 37 946 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 490 человек, 407 пациентов с COVID-19 скончались.