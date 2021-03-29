Ташкент, , 13:17 — REGNUM Лаборатории Узбекистана за минувшие сутки выявили 196 случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 марта в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Узбекистана наибольший рост заболеваемости наблюдается в Ташкенте — 164 случая, в Ташкентской области — 14 случаев. В остальных регионах число случаев не превышает пяти.

Общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 82 536, выздоровели 80 667 пациентов, в том числе 144 — за минувшие сутки. В настоящее время 191 пациент находится в тяжелом состоянии, 85 — в критическом.

Отметим, с 10 марта в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев от 30−50 в феврале 2021 года увеличилось до 180−190 в конце марта. Прежде подобные значения заболеваемости регистрировались в конце ноября — начале декабря 2020 года.